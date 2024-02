La CIJ ouvre des audiences sur l’occupation israélienne des terres palestiniennes

Des audiences historiques se sont ouvertes lundi devant la plus haute juridiction des Nations unies sur la légalité de l’occupation par Israël, qui dure depuis 57 ans, de terres destinées à la création d’un État palestinien.

L’affaire a pour toile de fond la guerre entre Israël et le Hamas et est immédiatement devenue le point central de la journée, même si les audiences devraient plutôt porter sur le contrôle illimité exercé par Israël sur la Cisjordanie occupée, la bande de Gaza et Jérusalem-Est annexée.

La session devant la Cour internationale de justice devrait durer six jours, à la suite d’une demande de l’Assemblée générale des Nations unies d’émettre un avis consultatif non contraignant sur la politique d’Israël dans les territoires occupés. Les juges mettront probablement des mois à rendre leur avis.

Le ministre palestinien des affaires étrangères, Riyad al-Maliki, a ouvert la présentation des représentants palestiniens, prévue pour durer toute la matinée.

« Je me tiens devant vous alors que 2,3 millions de Palestiniens de Gaza, dont la moitié sont des enfants, sont assiégés et bombardés, tués et mutilés, affamés et déplacés », a déclaré al-Maliki. « Plus de 3,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem, sont soumis à la colonisation de leur territoire et à la violence raciste qui la favorise.

« Les Nations unies ont inscrit dans leur charte le droit de tous les peuples à l’autodétermination et se sont engagées à débarrasser le monde des violations les plus graves de ce droit, à savoir le colonialisme et l’apartheid », a poursuivi al-Maliki. « Pourtant, pendant des décennies, le peuple palestinien s’est vu refuser ce droit et a subi à la fois le colonialisme et l’apartheid.

Les Palestiniens affirment qu’Israël a violé l’interdiction de conquête territoriale en annexant de vastes étendues de terres occupées et le droit des Palestiniens à l’autodétermination, et qu’il a imposé un système de discrimination raciale et d’apartheid.

« Cette occupation est une annexion et une suprématie par nature », a ajouté al-Maliki. « Il s’agit d’une perversion délibérée et cynique du droit international. … La seule solution, conforme au droit international, est de mettre un terme immédiat, inconditionnel et total à cette occupation illégale.

Après le discours des Palestiniens, un nombre sans précédent de 51 pays et trois organisations internationales prendront la parole. Il n’est pas prévu qu’Israël prenne la parole au cours des auditions, mais il pourrait soumettre une déclaration écrite.