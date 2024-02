La CIJ somme Israël de respecter ses obligations pour éviter tout acte de génocide à Gaza

La Cour internationale de justice a sommé Israël de respecter les mesures antérieures imposées à la fin du mois dernier.

La plus haute cour de l’ONU déclare dans un communiqué que la « situation périlleuse » à Rafah « exige la mise en œuvre immédiate et effective des mesures provisoires indiquées par la Cour dans son ordonnance du 26 janvier 2024, qui sont applicables dans toute la bande de Gaza, y compris à Rafah.

La Cour a ajouté qu’Israël « reste tenu de respecter pleinement ses obligations en vertu de la Convention sur le génocide et de ladite ordonnance, notamment en assurant la sécurité des Palestiniens dans la bande de Gaza ».

La juridiction a ordonné le mois dernier à Israël de faire tout ce qu’il peut pour empêcher la mort, la destruction et tout acte de génocide à Gaza.

