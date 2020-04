La Cité des Sciences organise une conférence sur l’intelligence artificielle, à cette date

En cette période de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus, la Cité des Sciences à Tunis (CST) organise le jeudi 23 avril 2020 à partir de 11h00 et en direct sur sa chaîne YouTube, une conférence sur l’intelligence artificielle intitulée, ” IA et Santé : Contribution Potentielle en Période de Pandémie “.

Cette conférence sera présentée par Dr. Ahmed MAALEL, Maître Assistant en informatique à l’Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT) de Sousse, membre du laboratoire RIADI à l’ENSI et Président-fondateur de l’Association ARSII, indique la CST sur sa page Facebook.

L’intelligence artificielle (IA) est un domaine en plein essor. Ses applications concernent toutes les activités humaines, et présentent une grande valeur ajoutée et un impact important dans le domaine de la santé à savoir, amélioration de la qualité des soins, opérations assistées, prothèses intelligentes, prédiction des tumeurs, etc, explique la même source.

En cette période de crise sanitaire mondiale, l’IA pourra jouer un rôle décisif dans la maîtrise de tous les aspects liés à la pandémie causée par le Coronavirus (Covid-19), selon la même source.

La chaîne YouTube de la cité des sciences est: https://bit.ly/2XxINDx