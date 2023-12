La CNAM entame l’inscription en ligne des assurés sociaux sur sa plateforme virtuelle

La Caisse nationale d’assurance maladie » CNAM » a entamé l’inscription automatique de tous les assurés sociaux sur sa plateforme virtuelle, selon un communiqué publié sur sa page Facebook.

La CNAM a indiqué que cette procédure s’inscrit vise à faciliter, aux assurés sociaux, l’inscription n ligne à la Caisse, soulignant qu’ils seront informés du mot de passe via un sms qui leur sera envoyé en fonction des numéros de téléphone stockés par le Fonds.

La CNAM a ajouté que le mot de passe peut être modifié en accédant au centre virtuel via le lien suivant : Ou via le QR code https://cente e-cnam.tn.

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie a appelé toutes les personnes souhaitant mettre à jour leur numéro de téléphone à contacter le bureau de la CNAM le plus proche.

La Caisse d’Assurance Maladie a rappelé que le centre virtuel est chargé de fournir plusieurs services aux assurés sociaux, comme le suivi dans les délais de toutes les étapes de règlement des dossiers, l’extraction des relevés de frais de soins, le suivi des virements bancaires ou postaux, le téléchargement des décisions de provision pour les médecins privés et le dépôt électronique des documents complémentaires pour les médecines privées, en plus du suivi du plafond annuel, des dépenses, ainsi que du changement de schéma thérapeutique ou de médecin de famille dans les délais légaux.