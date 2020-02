La Cnam et le Spot conviennent d’assurer la continuité du traitement pour les affiliés

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (Cnam) et le Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (Spot) ont convenu vendredi “de définir des mesures pratiques pour assurer la continuité du traitement pour les affiliés au Cnam, chaque partie devant en informer ses adhérents”, annonce la Cnam dans un communiqué.

“Afin d’assurer la continuité du traitement pour les adhérents de la Caisse Nationale d’assurance maladie et en attendant l’achèvement des procédures nécessaires pour étendre le cadre contractuel entre la Cnam et le Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie, et conformément à la réunion tenue vendredi, les deux parties ont convenu de définir des mesures pratiques pour assurer la continuité du traitement, chacune des deux parties devant en informer ses affiliés”, précise le communiqué.