La CNAM fait District médical pour tout le Nord-Ouest à Jendouba 

Répondant à un besoin et une grande attente de ses adhérents, la CNAM vient de hisser son drapeau sur la nouvelle bâtisse qu’elle vient de louer pour en faire un District Médical du Nord-Ouest. Désormais donc, les adhérents des 4 gouvernorats n’ont plus besoin de se déplacer à Tunis pour divers services, tel que contre-visite, ou dossier de prises en charge de soins et autres médicaments longue durée. Ce seront dorénavant, les médecins contrôleurs et autres cadres qui viendront vers nous.

« Un grand pas vers la décentralisation tant souhaitée de ce genre de services », commente le président de la CCI Cherif Lachnani qui rapportait l’information sur sa page, en ajoutant que le nouveau local de la CNAM de Jendouba comprend un espace d’environ 500 mètres carrés, conçu selon les normes exigées par la caisse pour devenir un espace qui va rayonner sur le Nord-Ouest et pourquoi pas devenir un hub pour tous les services santé pour tout le du Nord-Ouest tunisien.