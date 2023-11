La CNAM participe aux onzièmes journées médicales organisées par le syndicat tunisien des médecins de libre pratique

Le président directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), Kamal Madouri a souligné, lors de sa participation, hier samedi, aux onzièmes journées médicales organisées par le syndicat tunisien des médecins de libre pratique (section Nabeul), l’importance de telles rencontres dans le renforcement du partenariat entre les deux parties, notamment, en ce qui concerne la garantie des meilleurs moyens favorisant de bonnes relations contractuelles.

Madouri a souligné l’importance des projets de transition numérique de la CNAM, à travers la carte de soins Labes et le centre virtuel e-cnam, et son rôle dans la simplification des procédures et la facilitation des conditions d’exercice de la profession pour les prestataires de services de santé, soulignant l’importance du système d’échange électronique de données (Seed) en matière d’assurance maladie sur la base d’une approche progressive et participative.

Il a réitéré la disposition de la CNAM à fournir un accompagnement et un appui technique aux prestataires de services de santé de manière à contribuer à réunir toutes les conditions préalables à la bonne mise en œuvre de ce système.

Des exposés ont été présentés à cette occasion sur les caractéristiques techniques de la carte « Labes » qui va remplacer la carte de soins en format papier. Cette carte permet l’amélioration des prestations de services en garantissant à l’assuré social et ses ayants droit la facilitation d’accès à ces services. La carte évite à l’assuré social de se déplacer à la Cnam pour le dépôt des dossiers ou la réception de documents.

Cette carte réduit les délais de traitement des dossiers. Elle permet la traçabilité des actes médicaux (consultations, compléments de soins….), l’enregistrement matériel des soins médicaux pour éviter les litiges (dont le dépassement du plafond…), la garantie du transfert électronique des données qui se fait dans l’immédiat et, enfin, le suivi immédiat du plafond des soins.

