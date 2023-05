La CNP de Meriem Driss résorbe ses pertes de fait bénéfice de 4,2 MDT

Déjà propriétaire des 240 chambres de l’hôtel Marhaba, Meriem Driss Garnaoui qui est sœur de Zohra, est aussi Pdg de la société CNP (Comptoir National du Plastique) exerçant dans le secteur du plastic. Le CNP est une entreprise tunisienne spécialisée dans la transformation de matières plastiques par les processus d’extrusion, d’injection et d’impression. Industriel de la filière plastique depuis plus d’un demi-siècle, le CNP se dit sur son site être « leader sur le marché national », avec une production dépassant les 10.000 tonnes par an.

L’entreprise qui réalisait l’année dernière un chiffre d’affaire de plus de 93,915 DT, était positive de plus de 85 MDT à l’exploitation et dégageait un bénéfice d’un peu plus de 4,5 MDT, en nette hausse par rapport aux 1,1 MDT de 2021. Le bilan laissait cependant voir une trésorerie à la clôture de l’exercice 2022, négative de plus de 7,088 MDT, et un peu plus négative que celle de 2021 (-5,401 MDT)

« Tenue le 8 mai 2023, L’AGO du CNP a décidé d’affecter le résultat net de l’exercice 2022 s’élevant à 4.230.575.904 Dinars à la résorption du reliquat de la perte reportée de l’exercice 2020 pour 2 923 452.612 dinars, et 1 307 123 .292 dinars au compte Résultats reportés. La distribution de dividendes au titre de l’exercice 2022 pour un montant de 325.000 dinars est à prélever sur les réserves de l’exercice 2013 et antérieurs suivant la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014 », dit le bilan 2022