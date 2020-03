La CNRPS annonce des mesures exceptionnelles aux citoyens

Des mesures exceptionnelles ont été prises par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) en application aux décisions du Conseil de sécurité nationale et de la présidence du Gouvernement, et ce afin de prévenir la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Selon un communiqué du ministère des Affaires sociales, un service en ligne sera assuré via une adresse mail (mindari@cnrps.tn) pour répondre aux interrogations des citoyens et afin de réduire les déplacements des adhérents aux sièges et nombre d’agents et d’employés sera réquisitionné à partir du lundi 23 mars 2020.

Les horaires administratifs sont, désormais, les suivants : Du lundi au vendredi : de 8H à 13H

Les citoyens sont appelés à ne pas se rendre aux locaux de la CNRPS qu’en cas de nécessité extrême et ce pour respecter les décisions des autorités publiques concernées.