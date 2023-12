La CNSS achète des meubles de bureaux pour … 1,6 MDT ! 

On n’arrêtera pas de se demander sur l’opportunité de certains achats, faits par certains ministères en Tunisie, alors que le pays vit une crise économique et financière aigue, et que les autorités font pression sur certaines dépenses, certainement plus importantes pour le Tunisien qui paie de ses impôts les budgets de ces ministères.

Et c’est cette fois, une CNSS qu’on connait en mauvaise passe financière qui fait appel d’offres, dont les résultats ont été rendus public ce 29 décembre 2023, pour l’achat de bureaux pour ses agents et cadres et autres fournitures. Ce marché de plus de 1,624 MDT concerne des bureaux de directeurs, d’agents et cadres, d’éléments de rangement, de sièges de bureaux, de sièges visiteurs, et de tables pour imprimantes. Le marché de 7 lots, dont a été déclaré infructueux, a essentiellement été remporté par les entreprises « Abdennadher Design », « Jarraya Meubles », et la « SAMI ».

Selon le ministre des affaires sociales Malek Zahi, déclarait en 2022 sur une radio privée, que le déficit de la CNSS pour la même année, devrait atteindre les 1.440 MDT. Ce marché de 2023 financé par le budget de l’Etat, n’aurait-il pas pu attendre de meilleurs jours ?