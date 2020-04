La CNSS appelle au paiement des crédits sociaux par virement postal ou bancaire

La Caisse nationale de sécurité sociale a appelé vendredi, dans un communiqué, tous les employeurs et affiliés sociaux à payer leurs mensualités de crédits sociaux à partir du 1er avril 2020 par virement bancaire ou postal ou en envoyant un chèque et ce, pour respecter les mesures de confinement général.

La CNSS précise qu’il est possible d’effectuer le transfert d’argent au compte bancaire de la direction des crédits ouvert auprès de la société tunisienne de banque (STB) sous le numéro 10000000076381778826

L’avis du paiement et le numéro de l’affilié doivent être ensuite envoyés par mail à l’adresse d.crédits@cnss.nat.tn.

Il est aussi possible d’envoyer un chèque par voie postale au bureau de la CNSS dont relève l’affilié.