La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) ont annoncé, dans des communiqués, qu’elles ne sont pas concernées par la décision du président de la République, Kais Saïed, de suspendre le travail dans les administrations centrales pour deux jours, à savoir les 27 et 28 juillet.

