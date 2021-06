La coalition Soumoud appelle à un référendum sur le régime politique

La coalition Soumoud a appelé, dimanche, à un référendum populaire sur le régime politique « pour sauver le pays des griffes et de la cupidité des autorités au pouvoir ».

- Publicité-

Elle invite, dans un communiqué, « tous les citoyens qui refusent l’effondrement de l’Etat et l’échec de la transition démocratique à adhérer à l’opération de sauvetage en contribuant activement à la mobilisation et à la pression pacifique pour imposer un changement de régime politique ».

Elle souligne que « l’incapacité » de l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois à statuer sur le projet de loi sur la Cour constitutionnelle et son renvoi au président de la République « est une preuve supplémentaire de l’échec du système au pouvoir et du blocage des institutions de l’Etat, ce qui aggrave la situation socio-économique déjà difficile dans le pays ».

Elle souligne, en outre, que des experts, des organisations nationales et des partis progressistes ont convenu de l’urgence de changer le régime politique ou du moins le modifier en profondeur « afin d’apporter un minimum de clarté et de fluidité à la gestion des affaires du pays et permettre le lancement de réformes vitales».

« Le gouvernement actuel et sa ceinture politique illégitime se raccrochent au statu quo pour mieux se cramponner au pouvoir et exploiter davantage les ressources de l’Etat avec une logique de butin, qui fait du pays leur otage », dénonce-t-elle.

Des experts en droit ont souligné, lors d’une conférence organisée par la coalition Soumoud en juillet 2020, l’impératif de changer le régime politique du pays, considérant qu’il constitue l’une des principales causes de la crise du pouvoir en place.