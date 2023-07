La Coalition Soumoud fait état d’une crise politique et constitutionnelle « aiguë »

La Coalition Soumoud a fait état, dimanche, d’une crise politique et constitutionnelle « aiguë », mettant en garde contre une Constitution à faible légitimité.

Dans un communiqué dressant les principales recommandations de la conférence nationale du 20 juin 2023, organisée sous le thème » A quand la prochaine présidentielle ? « , la Coalition explique que la crise politique trouve son fondement dans la faible légitimité de la constitution de 2022, qui, a-t-elle averti » n’a pas respecté le principe de séparation des pouvoirs et d’équilibre entre eux, une condition sine qua non pour l’instauration d’un système démocratique qui consacre l’Etat de droit et garantit pleinement les droits et libertés « , d’après Soumoud.

Volet constitutionnel, la crise trouve son origine dans » l’absence de tout fondement dans la nouvelle Loi fondamentale qui devrait permettre à tous ceux qui assument des responsabilités au sein des institutions de la Présidence, du Gouvernement, du Conseil supérieur provisoire de la magistrature et de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), d’exercer pleinement leurs prérogatives à la lumière du « mutisme » des dispositions transitoires « , ajoute la Coalition.