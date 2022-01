La Coalition « Soumoud » présente des recommandations pour résoudre la crise

La Coalition « Soumoud » a présenté, dimanche, une série de recommandations visant à résoudre la crise politique et économique qui secoue le pays pays.

Dans un communiqué, « Soumoud » a appelé ainsi à opérer une réforme globale du système, citant en particulier le régime politique, le système électoral et les pouvoirs judiciaire et local, afin d’instaurer un Etat de droit juste et garant des libertés et des droits.

Volet économique, « Soumoud » a mis l’accent sur l’importante de résoudre les problèmes des finances publiques, d’améliorer le système fiscal et de réviser le modèle de développement économique actuel.

Pour la Coalition « Soumoud », il est indispensable d’activer la loi relative à l’économie sociale et solidaire et d’encourager le partenariat public-privé.