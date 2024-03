L’UGTT veut relancer le dialogue social

-La commission administrative de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé jeudi à la nécessité de relancer le dialogue social et à ouvrir un nouveau round des négociations dans la fonction publique et le secteur public.

Dans un communiqué publié à l’issu de sa réunion tenue jeudi à Hammamet, l’instance administrative a revendiqué l’augmentation du salaire minimum garanti (SMIG) et la mise en oeuvre des conventions du 6 février et du 15 septembre 2023, appelant le gouvernement à tenir une réunion d’évaluation sur la situation économique et sociale dans le pays afin d’examiner leur impact sur la dégradation des salaires.

La commission administrative a exprimé son inquiétude face à la baisse du pouvoir d’achat des citoyens à l’approche du mois de ramadan, la pénurie des produits de base et la détérioration des prestations sociales et l’échec du gouvernement à faire face à la crise aigue que traverse le pays, en se limitant à un discours populiste et contradictoire.

Elle a condamné ce qu’elle qualifie de « campagnes de calomnies et de dénigrement orchestrées par les partisans du pouvoir contre la centrale syndicale et ses structures » appelant les autorités à cesser de pratiquer la politique des deux poids deux mesures dans le traitement des dossiers, selon le même communiqué.

L’instance administrative a appelé le pouvoir judiciaire à accélérer l’examen des affaires intentées par l’UGTT contre « ses agresseurs », invitant les syndicalistes à défendre leur organisation.

Elle a souligné que l’UGTT rejette la persistance du pouvoir en place à accaparer les décisions, à refuser le dialogue et à porter atteinte aux droits et libertés, dont notamment les libertés syndicales, appelant à la nécessité d’annuler le décret 54, de mettre un terme aux procès vindicatifs et de libérer les syndicalistes.

La commission administrative a rappelé la position de l’UGTT visant à mettre fin à toutes les formes d’emploi précaire dont notamment la sous-traitance dans les secteurs publics et privés, le mécanisme de chantier, les contrats de sous-traitance et les enseignants suppléants, soulignant que ces dossiers ne peuvent être traités et résolus qu’à travers un dialogue sérieux avec la centrale syndicale.

Par ailleurs, elle a appelé l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) à parachever la signature des avenants, tout en incitant l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche à ouvrir un dialogue pour traduire l’accord-cadre.

Sur un autre plan, l’UGTT a condamné les massacres commis par l’axe sioniste américain contre le peuple palestinien avec la complicité officielle arabe, réitérant sa solidarité avec les palestiniens face aux crimes commis par l’entité sioniste.