La CA de l’UGTT veut des négociations dans la fonction publique et le secteur public

La commission administrative de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé à la poursuite des négociations dans la fonction publique et le secteur public ainsi qu’à l’examen, en concertation, des dossiers importants. Dans un communiqué rendu public dimanche, au terme de la réunion de la commission administrative tenue hier à Hammamet sous la présidence du secrétaire général Noureddine Tabboubi, la centrale syndicale a enregistré un blocage au niveau du dialogue social et une violation du droit syndical avec la non application des conventions conclues. L’UGTT a appelé à préciser les dates d’application des engagements dont l’augmentation du salaire minimum et l’application de la convention du 6 février et celle du 15 septembre en plus de la tenue d’une séance d’évaluation selon les indices d’inflation et du glissement du dinar. Selon la même source, la centrale syndicale a appelé l’autorité exécutive à assumer sa responsabilité face à » l’échec de sa politique en matière de traitement de différents dossiers dont le dossier de l’agriculture et de la sécurité alimentaire « . L’UGTT a réitéré sa disposition à mener des mouvements de militantisme afin de défendre le droit syndical et le droit à la négociation dans le cadre de la loi. Evoquant le dossier de la migration, la centrale syndicale a souligné l’impératif de mettre en place une approche claire et transparente tout en respectant les droits humains. Elle a appelé, à ce propos à venir en aide aux migrants irréguliers et à les secourir tout en associant les organisations de la société civile afin de mettre en place une conception nationale à ce dossier, a notamment ajouté la même source.

