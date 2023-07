La CA de l’UGTT répondra aux décisions du ministère de l’éducation

Le secrétaire général adjoint de la fédération générale de l’enseignement de base, Taoufik Chebbi, a qualifié d’illégales les décisions du ministère de l’éducation portant sur la révocation de 350 directeurs d’écoles et la suspension de salaire de 23 mille instituteurs (selon le communiqué du ministère de l’éducation il s’agit de 17 mille instituteurs).En marge du démarrage des travaux de la commission administrative de la fédération, Chebbi a ajouté mercredi dans une déclaration à la TAP, que la fédération rejette ces décisions, précisant que la commission administrative prendra les mesures adéquates. Chebbi a dénoncé la politique adoptée par le ministère de l’éducation estimant que la meilleure solution est le dialogue. Les décisions du ministère de l’éducation incitent la fédération à s’attacher davantage aux légitimes revendications de ses adhérents et à poursuivre la défense de leurs intérêts, a souligné Chebbi. Evoquant la possibilité de boycotter la prochaine rentrée scolaire, Chebbi a indiqué que cette question ne se pose pas en cette période de vacances, rappelant que pendant l’été une mobilisation est prévue afin de revendiquer les droits des adhérents. La fédération opte pour les négociations et le dialogue, a encore signalé Chebbbi. La meilleure solution et de retourner à la table des négociations afin de trouver une issue favorable et éviter davantage de tensions au cours de cette année et une perturbation de la prochaine rentrée scolaire, a-t-il rappelé. Si le ministère de l’éducation persiste et maintient sa position la commission administrative tiendra une réunion avant la prochaine rentrée scolaire et prendra les mesures adéquates, a-t-il notamment ajouté.

- Publicité-