UGTT-Enseignement : Décision le 22 mai courant en l’absence d’un accord

Le secrétaire général adjoint de la fédération générale de l’enseignement secondaire Nabil Hamrouni, a indiqué vendredi que les membres de la commission sectorielle de l’enseignement secondaire, actuellement en réunion à Hammamet, ont décidé de poursuivre les négociations avec le ministère de l’éducation.

Dans une déclaration à la TAP, Hamrouni a précisé que cette décision a pour objectif de consolider le processus de dialogue avec le ministère tout en espérant parvenir à un compromis permettant de répondre aux revendications des enseignants et annuler la rétention des notes. En cas d’absence d’accord lors des prochains jours, Hamrouni a précisé que la commission administrative se réunira le 22 mai courant pour prendre les décisions adéquates. Le syndicat est ferme jusqu’à présent concernant ces dernières décisions notamment la rétention des notes des premier et second trimestre, a encore soutenu Hamrouni.

Le secrétaire général de la fédération de l’enseignement secondaire Lassad Yaacoubi, a déclaré jeudi que les travaux de la commission ont duré près de 13heures sans parvenir à une décision finale après de longues concertations concernant le processus de négociations avec le ministère de l’éducation. Les discussions se poursuivront à Hammamet, a-t-il notamment dit, souhaitant parvenir à un accord au service du secteur de l’éducation.