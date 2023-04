La commission chargée de préparer la consultation électronique sur la réforme de l’éducation et de l’enseignement entamera bientôt ses travaux

La commission chargée de préparer la consultation électronique sur la réforme de l’éducation et de l’enseignement, annoncée récemment par le chef de l’Etat, entamera bientôt ses travaux, a fait savoir lundi le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri.

Dans une déclaration aux médias lors de sa visite au centre national d’athlétisme de Radès pour assister au démarrage des épreuves du bac sport, le ministre a souligné que la commission sera formée de représentants des ministères concernés.

« La commission commencera, dans un premier temps, par l’identification des problèmes ayant abouti à une crise de l’enseignement afin de formuler, dans un second temps, les solutions et proposer un projet de réforme qui sera soumis au conseil supérieur de l’éducation », a-t-il indiqué.

S’agissant des enseignants suppléants, Boughdiri a assuré que le ministère a déjà entamé, depuis quelques temps, le paiement des enseignants qui n’ont pas été rémunérés en attendant la finalisation des procédures pour le paiement de la promotion de 2022 signalant que toutes les mesures seront prises pour améliorer leurs conditions et régulariser leur situation, de manière définitive, à travers la garantie de la formation pédagogique.

Par ailleurs, le ministre a assuré que les négociations se poursuivent avec la partie syndicale pour arriver à un consensus et permettre aux élèves d’avoir leurs bulletins de note.

