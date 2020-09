La commission de la réforme administrative adopte son rapport d’activité pour la session parlementaire 2019-2020

La commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics a adopté lundi son rapport d’activité pour la première session parlementaire 2019-2020 et l’a soumis au bureau de l’Assemblée des Représentants du Peuple, conformément aux dispositions de l’article 94 du règlement intérieur.

Le rapport a été axé sur trois thèmes majeurs liés aux différentes activités de la commission tout au long de la session écoulée et qui concernent particulièrement sa participation aux réformes et la conception de nouvelles visions. Il s’agit encore d’assurer sa mission de contrôle et du suivi des questions qui relèvent de ses prérogatives.

Les membres de la commission ont passé en revue les recommandations générales et celles répertoriées selon les dossiers et les secteurs qui relèvent du champ d’activité de la commission.