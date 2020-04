La commission de la santé appelle à la révision des méthodes utilisées pour la distribution des aides à leur bénéficiaires

-La commission de la santé et des affaires sociales a appelé lundi à la révision des méthodes utilisées pour la distribution des aides à leur bénéficiaires, signalant la nécessité de réduire les regroupements devant les bureaux de poste et les centres de collecte des dons pour éviter les risques de contamination par le coronavirus.

Lors d’une réunion tenue par visioconférence, consacrée au suivi de la situation sanitaire dans le pays les membres de la commission ont également demandé de prendre part aux différentes commissions chargées du suivi de ce dossier afin qu’ils exercent pleinement leur roles de contrôle et de suivi.

Les députés ont appelé le ministère de la santé à protéger les zones non contaminées par le virus et à réviser la politique adoptée pour faire face à la pandémie, recommandant l’utilisation du scanner dont l’efficacité est prouvée contrairement aux analyses ainsi que le port obligatoire des masques de protection.

Les membres de la commission ont convenu d’auditionner, mercredi prochain, les ministres de la santé et des affaires sociales pour leur soumettre les interrogations et suggestions des députés et aussi pour décider, par le biais du vote, de la poursuite de l’examen du projet de loi sur les droits des patients et la responsabilité médicale.