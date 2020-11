La commission des finances propose la date du vendredi 27 novembre pour la discussion et l’adoption du PLFC 2020

Le président de la commission des finances, de la planification et du développement relevant de l’ARP, Heykel Mekki a fait savoir mardi, qu’il a été décidé de transmettre le rapport de la commission sur le projet de la loi des finances complémentaire (PLFC) pour l’année 2020, au bureau du parlement avec la proposition d’entamer l’examen et et l’adoption dudit projet, le vendredi 27 novembre 2020.

Lors de l’ouverture de la séance d’audition avec le ministre de l’Economie, des Finances et du soutien de l’investissement, Ali kôoli, le président de la commission a mis l’accent sur la nécessité de mieux gérer le temps pour parachever l’approbation de la présentation du rapport au bureau du parlement.

La commission a entamé la lecture du rapport sur le PLFC pour l’exercice 2020, qui comprend 42 pages, sachant que cette commission a déjà adopté le meme projet , après sa révision le 18 novembre 2020, deux jours avant la déclaration de la Banque Centrale de Tunisie qui exige l’obtention d’autorisation pour financer le déficit du budget de l’Etat pour l’année 2020.