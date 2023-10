La commission du Tourisme auditionnera le ministre du Tourisme et le gouverneur de la BCT

La commission du Tourisme à l’Assemblée de représentants du peuple a décidé d’auditionner, le 11 octobre 2023, le ministre du Tourisme Mohamed Moez Belhassine, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi.

Une réunion a été tenue mercredi, 4 octobre 2023, par la commission du Tourisme avec les représentants du ministère du Transport et de la Fédération tunisienne des agences de voyage (FTAV), ainsi que et la Fédération tunisienne des restaurants touristiques.

Cette séance s’inscrit dans le cadre de l’examen approfondi du dossier des recettes touristiques, à la lumière du décalage constaté entre les chiffres présentés par le ministère et la BCT.

Les représentants des fédérations professionnelles ont souligné dans leur intervention le principal problème dont souffre le secteur, notamment la saisonnalité de l’activité, en plus de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur ses recettes.

Le secteur soufre de plusieurs problématiques relatives à l’obtention de l’autorisation d’exploitation du domaine public maritime pour les hôtels, aux taxes et droits de douane dus sur les moyens de transport touristiques pour les agences de voyage.

Depuis le début de l’année jusqu’à 31 août 2023, le nombre total des entrées non résidents est estimé par le ministère du Tourisme, à 6 millions 232 mille visiteurs, soit une hausse de 62,4% par rapport à la même période de 2022.

Selon les données de la BCT, les recettes du secteur ont atteint pour la même période, près de 5,1 milliards de dinars, soit une hausse de 47, 2% par rapport à 2022.