La communauté arabe du Michigan refuse de rencontrer l’équipe électorale de Biden

Le maire de Dearborn (Michigan), capitale de l’Amérique arabe, a déclaré que sa communauté avait refusé de rencontrer l’équipe chargée de la réélection de Joe Biden, ce qui témoigne de la colère des Américains arabes et musulmans à l’égard du président américain et de sa gestion de la guerre à Gaza.

Abdullah Hammoud, premier maire démocrate arabo-américain de la ville, a déclaré que son bureau et d’autres dirigeants arabes et musulmans de Dearborn avaient décliné l’invitation lancée vendredi par l’équipe de campagne de Biden.

Alors que le génocide se poursuit, pour nous, ici dans la ville de Dearborn, pour la communauté arabo-musulmane et arabo-américaine, nous essayons d’avoir une conversation sur la politique, pas sur les élections », a déclaré Hammoud au National.

« Nous trouvons donc irrespectueux et déshumanisant qu’ils envoient du personnel de campagne pour s’en occuper comme s’il s’agissait d’une sorte de problème électoral transactionnel.

Le Michigan, qui abrite l’une des plus grandes populations arabo-américaines des États-Unis, est un État clé pour la campagne électorale.

C’est également un État qui a voté massivement pour Biden en 2020, l’aidant à remporter la victoire.

Mais Biden, un démocrate qui se présente pour sa réélection en novembre, a subi une perte significative de soutien parmi les Américains d’origine arabe depuis le début de la guerre d’Israël contre Gaza le 7 octobre.

Selon un récent sondage réalisé par l’Institut arabo-américain, 17 % des Arabes le soutiennent aujourd’hui, contre 59 % auparavant.

La semaine dernière, Biden s’est défendu d’avoir perdu le soutien de la communauté, suggérant qu’il était encore temps de renverser la vapeur avant les élections.

- Publicité-