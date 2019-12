La compagnie minière Celamin attend d’être indemnisée par son partenaire tunisien TMS

La compagnie de phosphate Celamin a obtenu gain de cause il y a deux ans dans un procès en première instance contre son ancien partenaire de coentreprise en Tunisie, « Tunisian Mining Services (TMS), qui a confisqué la participation de 51 % de Celamin dans son projet de phosphate de Chaketma en 2015, pour cause de non-paiement, rapporte le site boursier australien Stockhead. Celamin a poursuivi TMS en justice et a gagné l’affaire en 2017, plus deux procès en appels en avril et septembre de cette année, rappelle-t-il.

TMS a été sommé par voie d’injonction de restituer le projet et de payer des dommages et intérêts de plus de 4,4 millions de dollars américains.

Mais TMS refuse toujours d’y déférer de sorte que Celamin demande la saisie des autres actifs de l’entreprise, y compris les actions qu’elle détient dans diverses sociétés. Celamin a déjà saisi des véhicules et des biens et recevra le produit de la vente de ces actions.

En plus du projet de phosphate, Celamin possède deux projets miniers communs, Djebbe et Zeflana. Elle a obtenu des permis pour ces derniers en juillet 2018 et demande l’extension de la zone couverte par les deux projets.