La composition du nouveau bureau exécutif de l’UTAP

Le nouveau bureau exécutif de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a annoncé, lors de sa réunion tenue samedi, la répartition des tâches entre ses membres .

Le président de l’organisation agricole, Noureddine Ben Ayed a souligné, à cette occasion, que la mission du nouveau bureau exécutif « sera difficile »et le prochain mandat (2023-2028) ne sera pas facile en raison des défis existants et des objectifs fixés, et ce, en se référant aux recommandations du 17e congrès de l’organisation agricole.

Et de rappeler que l’UTAP a organisé, du 8 au 11 mai 2023, à Tabarka( gouvernorat de Jendouba) son congrès électoral ordinaire sur le thème « La souveraineté alimentaire face aux changements climatiques ».

Les travaux du congrès, ont été marqués par la participation de 430 conférenciers venus des différentes régions du pays, , et de plusieurs représentants d’organisations nationales.

Dans un communiqué publié, samedi, l’UTAP a indiqué que le nouveau bureau exécutif se compose comme suit :

-Président de l’Union : Noureddine Ben Ayed

-Trésorier : Imem Bargougui .

-Vice-président chargé des structures, de la formation et du travail syndical : Moez Ben Zaghden.

-2éme vice-président chargé de la pêche : Saleh Hdidr.

-2éme vice-président chargé de la production agricole : Chokri Rezgui.

-Adjoint du Président chargé des affaires juridiques et de l’administration :Mohamed Chouikhi.

– Adjoint du Président chargé des grandes cultures :Mohamed Rajeibeya.

– Adjoint du Président chargé de l’information et des relations publiques :Naceur Amdouni

– Adjoint du Président chargé des foires et des circuits de distribution : Ibrahim Trabelsi.

– Adjoint du Président chargé de la coopération internationale et de l’exportation : Mohamed Abdelkhalak Ajlani.

– Membre chargée des femmes agricultrices : Zohra Nafef

-Membre chargé des jeunes agriculteurs :Mohamed Ben Khalifa

– Membre chargé des produits laitiers, de la viande rouge et blanche : Yahya Massoud.

– Membre chargé de la vulgarisation agricole : Hassan Mizouri

– Membre chargé du commerce intérieur, de distribution et de commerce du Maghreb : Anouar Harathi.

– Membre chargé des ressources hydrauliques des études stratégiques : Tarek Makhzoumi

– Membre chargé des terres domaniales et des affaires fonciéres : Khaled Khaled.

– Membre chargé des affaires économiques et de l’investissent : Samir Guidara.

– Membre chargé de l’agriculture biologique : Adel Karim.

– Membre chargé des arbres fruitiers :Salem Rebhi.

– Membre chargé des structures professionnelles et de l’économie solidaire :Faten Achouri.

– Membre chargé des régions d’irrigation, de la production de légumes et l’agriculteure intelligente : Salem Romdhani.

– Membre chargé de l’élevage de bétail :Aymen Kaabi.

– Membre chargé de la pêche côtière et traditionnelle et de l’aquaculture :Mohamed Ayadi.

Pour mémoire, le 18 juin 2022, Noureddine Ben Ayed, a été élu à l’unanimité nouveau président de l’UTAP, selon le procès-verbal de la 9ème session de la réunion du Conseil Central de l’organisation agricole, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), du 17 juin 2022.

Une nomination qui intervient après une polémique qui a duré pendant des semaines, suscitée par des informations contradictoires entre infirmation et confirmation du retrait de confiance du président de l’UTAP, Abdelmajid Ezzar.

