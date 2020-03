La CONECT appelle à des mesures exceptionnelles

La (Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) appelle lundi, dans un communiqué, le gouvernement à mettre en place des mesures exceptionnelles, immédiates et conséquentes de soutien aux entreprises et lui recommande notamment, la création d’une cellule de crise économique.

Elle précise que cette cellule doit impliquer tous les partenaires sociaux et doit veiller au suivi, à l’anticipation et à la mise en œuvre des actions à même de maitriser l’impact du Coronavirus sur les entreprises.

Pour cette organisation patronale “la proclamation d’une situation de force majeure devient avérée”. Elle invite les institutions financières (banques,assurance,leasing… ), à procéder à un examen au cas par cas, par des plans de rééchelonnement des créances des PME ainsi que la révision à la baisse du taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie.

Elle recommande notamment, la prise en charge par l’Etat des charges sociales durant “ces mois de crise”, le rééchelonnement des taxes fiscales exigibles au cours des prochains mois.

Elle invite en outre, les entreprises à privilégier le télé-travail ainsi que les réunions virtuelles à distance et l’amdministration à accélérer la digitalisation de ses services afin d’éviter le contact

humain.

La CONECT annonce par ailleurs, la mis en place d’une cellule de crise afin de fournir à ses adhérents un maximum d’informations sur l’épidémie de Coronavirus et sur les accompagnements proposés aux entreprises mettant à leur dispositions, pour d’éventuelles questions, un service de messagerie:covid19@conect.com.