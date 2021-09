La CONECT appelle à un nouveau pacte économique afin de revoir le rôle de l’Etat garant de la liberté d’entreprendre

La Confédération nationale des entreprises citoyenne (CONECT) a appelé, vendredi, à un nouveau pacte économique afin de revoir le rôle de l’Etat, garant de la liberté d’entreprendre et de tous les droits des opérateurs économiques, pour gagner la bataille contre tous types de monopoles, de spéculation et de corruption.

- Publicité-

Le patronal a salué, dans un communiqué, les efforts de réforme pour la lutte contre tous types de monopoles, de spéculation et de corruption, précisant que cette bataille, menée dans le cadre de l’état d’exception, est sans doute décisive pour sortir de la crise.

« Néanmoins elle ne devrait pas se répercuter d’une manière négative sur les acteurs économiques, notamment en affectant leur liberté de circulation, car il ne peut y avoir d’espoir de progrès sans respect des mesures de régulation et des fondamentaux de l’Etat de droit et des institutions », souligne la CONECT.

Par ailleurs, l’organisation a appelé à l’accélération de la préparation de la Loi de finances complémentaire 2021 et de la Loi de finances 2022 vue l’importance primordiale de visibilité pour tous les acteurs économiques et les investisseurs nationaux et internationaux.

Elle a également exprimé sa satisfaction quant aux efforts importants déployés dans la campagne de vaccination contre le virus du Covid- 19, ce qui présagerait l’amélioration des conditions sanitaires dans le pays.