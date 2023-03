La Conect-Inter appelle à s’inscrire à la 3ème exposition économique sino-africaine

La CONECT International appelle les entreprises et les chefs d’entreprises qui désirent participer à 𝐥𝐚 𝟑𝐞 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞c𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐨-𝐚𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐢𝐧𝐞 (𝐂𝐀𝐄𝐓𝐄) , qui se tiendra 𝐝𝐮 𝟐𝟗 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝐚𝐮 𝟎𝟐 𝐣𝐮𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐞𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐞 de s’inscrire a𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝟑𝟎 𝐦𝐚𝐫𝐬 2023.

Organisée sur le thème « Un développement commun pour un avenir partagé » dans la municipalité de Changsha, dans la province du Hunan, cette manifestation réunira des milliers de participants, dont des hommes politiques et diplomates chinois et africains, des représentants d’organisations internationales, d’institutions financières, d’associations commerciales, de chambres de commerce et de médias, des entrepreneurs, des experts et des universitaires.

L’exposition se concentrera sur la mise en œuvre des « Neuf Programmes » de la coopération sino-africaine, avec des événements sous diverses formes, selon un communiqué publié, jeudi soir, par CONECT International.

Au programme de la CAETE figurent l’organisation de 9 forums, 7 foires et conférences , 6 Séminaires et 6 expositions.

La troisième édition de l’Exposition économique et commerciale s𝐢𝐧𝐨-𝐚𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐢𝐧𝐞 sera marquée, également, par la publication pour la première fois de l’Indice du commerce Chine-Afrique« et le rapport des relations économiques et commerciales entre la Chine et les pays africains.

A rappeler que les deux premières sessions tenues en juin 2019 et septembre 2021 ont donné des résultats fructueux, notamment, par la signature de 216 projets pour un investissement total de 43,02 milliards de dollars.

Lancée pour la première fois en 2019, l’exposition est une plateforme majeure pour renforcer la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays africains.