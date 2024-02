La CONECT signe deux conventions de partenariat avec TUNESF et ESSECT

Le groupement des industries créatives et numériques « Creative Hub » au sein de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) a signé ce vendredi deux conventions de partenariat avec la fédération tunisienne des sports électroniques (TUNESF) d’une part et l’école supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis (ESSECT) d’autre part.

En vertu de la convention signée avec l’ESSECT , Creative Hub s’engage à accorder une attention particulière aux dossiers des diplômés de l’ESSECT notamment ceux ayant un master professionnel en management entrepreneurial et marketing dans les industries culturelles et créatives (MEMICC) et ce, lors des recrutements et des contrats de prestation de services.

Le groupement s’engage aussi à communiquer les offres d’emploi et de stages à l’ESSECT et de participer dans la mesure du possible aux forums d’emploi et d’entrepreneuriat organisés par l’institution universitaire. La convention couvre aussi les volets de formation et d’information et s’étend sur une période de deux ans renouvelable.

S’agissant de la convention signée avec TUNESF, les partenaires s’engagent à organiser conjointement des évènements, forums et meetings concernant les diverses disciplines des sports électroniques et à travailler sur la création d’une académie pour les testeurs des jeux vidéos et à les aider à monter leurs propres projets.

Il s’agit également de travailler en collaboration pour organiser le secteur des industries créatives et numériques. La convention s’étend sur une année renouvelable.

Les deux conventions ont été signées en marge d’une conférence organisée par « Creative Hub » à la Cité de la Culture à Tunis sous le thème « le pouvoir transformatif de l’économie orange : stimuler le progrès et le bien-être social ».