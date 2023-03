La Conférence des Nations Unies adopte un Programme d’action pour l’eau

La Conférence des Nations Unies sur l’eau 2023 vient d’adoptér un Programme d’action pour l’eau, comprenant 700 actions, et pour lequel une enveloppe de 300 milliards de dollars sera mobilisée, au moment où le tiers de la population à travers le monde, est confronté à des pénuries d’eau d’ici 2025.

A travers ce programme, les Etats membres s’engagent à accélérer les interventions pour garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et à assurer une gestion durable des ressources en eau.

Pour se faire, le programme recommande de renforcer le droit a l’eau en tant que droit humain fondamental, de réduire les pressions sur notre système hydrologique et à assurer l’adoption de politiques intelligentes dans ce domaine ainsi qu’à développer de nouveaux systèmes alimentaires alternatifs pour réduire l’utilisation non durable de l’eau dans la production alimentaire et l’agriculture.

Il préconise, aussi, de concevoir et de mettre en œuvre un nouveau système mondial d’information sur l’eau pour guider les plans et les priorités d’ici 2030, et d’intégrer l’approche sur l’eau, les écosystèmes et le climat pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Il est à noter que 3% uniquement des eaux, à travers le monde, sont douces, alors que les deux tiers de ces eaux sont gelées ou indisponibles, ce qui fait que 2,7 milliards de personnes souffrent de pénurie d’eau pendant au moins un mois par an.

Par ailleurs, les dommages causés par la sécheresse, à l’échelle mondiale, s’élèvent à 38,4 milliards de dollars.

En Tunisie, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche chargé de l’eau, Ridha Gabouj, a affirmé, récemment, que la situation en Tunisie dans ce domaine est très critique, étant donné que le stock des barrages n’a pas dépassé les 31%, un niveau jamais atteint auparavant.

La Conférence des Nations Unies sur l’eau s’est tenue à New York (Etats Unis) du 22 au 24 mars.