La consultation nationale sur la réforme du système éducatif à l’ordre du jour à Carthage

Présidant, mercredi au palais de Carthage une réunion consacrée à l’examen de la consultation nationale sur la réforme du système éducatif, le chef de l’Etat Kais Saied a pointé du doigt un certain nombre d’aspects négatifs dont se plaint le secteur éducatif en Tunisie, tels que le transport scolaire et le manque de protection adéquate pour les élèves aux abords des établissements d’enseignement, ce qui a contribué à l’augmentation du décrochage scolaire.

Dans ce contexte, Saied a déclaré : « A Kairouan, nous sommes confrontés à la drogue, et les élèves sont désormais confrontés aux sangliers… Nous le protégeons de la drogue et du crime, puis nous trouvons un sanglier à l’intérieur de l’école… ».

Saied a souligné la nécessité de garantir aux Tunisiens leur droit légitime à l’éducation publique et leur droit naturel d’accéder à l’école, comme le stipule la constitution.