La contre-offensive ukrainienne a « lamentablement échoué », selon le vice-président de la Douma

Alors que Kiev revendique des « gains » territoriaux depuis le début de la contre-offensive ukrainienne lors du conflit contre la Russie, Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, équivalent russe de l’Assemblée nationale, n’a pas voulu tenir, ce mercredi sur BFMTV, de discours défaitiste, en se montrant même offensif.

Selon lui, la contre-offensive ukrainienne a « lamentablement échoué » et représente un « désastre historique »: 20% de l’aide occidentale aurait été détruite par l’armée russe tandis que Kiev aurait perdu 10.000 soldats, a annoncé le député.

« Les Russes ont déjà brûlé 120 chars occidentaux sur le champ de bataille lors de cette contre-offensive ukrainienne qui a échoué. On va continuer à les brûler », a-t-il lancé.

Pourtant, la veille, le président russe Vladimir Poutine s’est montré quelque peu plus prudent lors d’une conférence de presse, pointant du doigt, pour l’une des premières fois depuis le début de la guerre, des failles dans son armée. Il a admis que la Russie ne s’était pas suffisamment préparée aux attaques sur son sol depuis l’Ukraine, tout en proclamant l’échec de la contre-offensive.

D’après Piotr Tolstoï, « le président russe était très sûr ». « La Russie va continuer l’opération spéciale jusqu’au bout (…) et bombarder les infrastructures militaires ukrainiennes pour démilitariser l’Ukraine. »

Six personnes sont mortes et 19 ont été blessées mercredi dans des frappes de missiles russes en Ukraine, notamment à Odessa au bord de la mer Noire. Des répliques brandies comme des menaces. « Après cette contre-offensive ukrainienne échouée, on va passer à l’attaque », a alerté Piotr Tolstoï.