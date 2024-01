La contrefaçon coûte 16 milliards d’euros par an en Europe

Chaque année la contrefaçon coûte cher à l’Union Européenne. Mardi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a chiffré ses manquements : environs 16 milliards d’euros, et une perte de 200.000 emplois dans les secteurs européens de l’habillement, des cosmétiques et du jouet.

Basée sur des données de 2018 à 2021, l’étude de l’EUIPO estime que le secteur de l’habillement est le plus touché, avec un manque à gagner de 12 milliards d’euros chaque année, soit 5,2 % de son chiffre d’affaires. Les pertes du secteur des cosmétiques ont, elles, été évaluées à 3 milliards d’euros et celles du jouet à 1 milliard. Toute l’Europe n’est pas touchée de la même façon : l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et l’Autriche concentrent la moitié de ces manques à gagner.

En extrapolant à partir de l’état des secteurs concernés, l’EUIPO chiffre à 200.000 le nombre d’emplois perdus du fait de ces manques à gagner, dont 40.000 en Allemagne, 24.000 en Italie et autour de 15.000 en Espagne et autant en France.

