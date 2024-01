La coopération entre la Tunisie et le Japon au centre d’un entretien Féki-Takeshi Osuga

Les programmes de coopération bilatérale entre les ministères de l’Intérieur de la Tunisie et du Japon et les moyens de les promouvoir ont été au centre d’un entretien, mardi, à Tunis, entre le ministre de l’Intérieur, Kamel Féki, et l’ambassadeur du Japon à Tunis, Takeshi Osuga, et la délégation l’accompagnant.

Selon un communiqué du ministère, les deux parties ont mis en avant le développement des relations entre les deux pays amis, notamment en accordant à la Tunisie l’organisation, en août 2022, de la 8e session de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) ainsi que la troisième session du dialogue nippo-tunisien sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme, organisée les 5 et 6 décembre 2023.

Le ministre de l’Intérieur a, à cette occasion, souligné la promptitude des unités sécuritaires à préserver la sécurité générale et la stabilité sociale dans tout le territoire, notamment dans les zones touristiques, affirmant la disposition du pays à accueillir les touristes et hommes d’affaires japonais.

