La coopération judiciaire et l’extradition avec la Tunisie au centre d’une réunion au ministère libyen de la Justice

Le groupe de travail formé par le ministère libyen de la Justice pour communiquer avec la partie tunisienne sur la coopération judiciaire et l’extradition s’est réuni mardi au siège du ministère pour discuter des questions en suspens avec le gouvernement tunisien à cet égard, rapporte le site « Libya Observer ».

Le groupe de travail a passé en revue les problèmes rencontrés par les voyageurs libyens lors de leur entrée en territoire tunisien, notamment la similitude des noms et la nécessité de coopérer avec le consulat tunisien sur cette question.

La nécessité a été soulignée de fournir à l’équipe de travail une liste contenant les noms des personnes de nationalité tunisienne arrêtées et condamnées sur tout le territoire libyen et de délivrer des cartes d’information pour tous les prisonniers étrangers en Libye.

La réunion a également discuté des mesures visant à faciliter la remise des corps de ressortissants de nationalité tunisienne en Libye et leur retour dans leur pays.

La question des prisonniers libyens à l’étranger a également été abordée, l’équipe du ministère ayant examiné les progrès réalisés en matière de fourniture de listes et d’informations sur les prisonniers libyens à l’étranger par l’intermédiaire du département des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères.

