La coopération Tuniso-libyenne dans le secteur de la santé au centre d’un entretien

Le ministre de la santé Abdellatif El Mekki a reçu jeudi matin une délégation du bureau de la santé relevant de l’ambassade libyenne en Tunisie, composée de dr Haythem Chaabane et dr Rammeh Salah.

L’entretien porté sur les moyens d’accroître les relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et la Libye dans le secteur de la santé.

Les deux parties ont également examiné les moyens d’assurer une meilleure coordination des efforts déployés par les deux pays pour lutter contre le coronavirus.