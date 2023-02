La coordination des ouvriers de chantiers dénonce l’agression perpétrée contre les protestataires lors du sit-in organisé à la place de la Kasbah

La coordination nationale des ouvriers de chantiers, âgés de moins de 45 ans, a indiqué vendredi, dans un communiqué, que les participants au sit-in de protestation organisé jeudi à la place du gouvernement ont été victimes « d’harcèlement et de violence par les forces de sécurité ». La coordination a appelé le ministre de l’intérieur à assumer ses responsabilités. Les ouvriers protestataires ont été agressés, par des groupes en tenue civile qui se sont présentés en tant qu’agents des forces de sécurité, selon la coordination. Des protestataires ont été kidnappés et enfermés dans des voitures, violentés et interrogés, a précisé la même source. Des coordinations régionales des ouvriers de chantiers ont été également empêchées d’accéder à la place du gouvernement, lieu de protestation, a encore noté la coordination qui a rappelé que les différentes autorités concernées ont été informées de l’organisation de ce mouvement. Pour sa part, le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a dénoncé les agressions perpétrées contre les ouvriers de chantiers. Le forum a appelé dans un communiqué rendu public, l’autorité à respecter ses engagements envers les catégories sociales notamment les plus vulnérables et trouver des solutions urgentes pour répondre à leurs revendications.

