La Coordination nationale tunisienne des cadres et agents de santé entame une grève ouverte devant le siège du ministère de la Santé

Des dizaines d’employés du secteur de la santé, affiliés à la Coordination nationale tunisienne des cadres et agents de santé ont entamé, lundi, une grève ouverte devant le siège du ministère de la santé à Tunis.

Les manifestants ont brandi des slogans réclamant l’adoption d’un statut de base pour tous les professionnels du secteur et le recrutement des aides soignants au chômage de longue durée.

Le secrétaire général de la coordination, Chokri Mabrouki a déclaré que le mouvement de protestation se poursuivra en dehors du siège du ministère et qu’une marche sera organisée jeudi prochain vers le palais de Carthage.

Il a indiqué que les consultations externes et les soins complémentaires ont été suspendus dans tous les établissements hospitaliers ainsi qu’au niveau des services administratifs, des offices et des établissements relevant du ministère.

Il a fait savoir que les services d’urgence et les services internes dans tous les établissements hospitaliers seront suspendus, lundi prochain, si le ministère de la Santé n’interagirait pas positivement avec les revendications du personnel.

Il a déclaré que les employés de la santé pourraient entamer une grève de la faim en raison de « la politique d’atermoiement du ministère et son incapacité à protéger les droits des employés, à améliorer les services de santé et à fournir des médicaments aux citoyens ».

Par ailleurs, Mabrouki a souligné que la coordination a envoyé des correspondances au ministère de la santé pour l’informer de l’existence de dossiers de corruption dans plusieurs établissements de santé sans recevoir de réponse à ce sujet, selon lui.

La Coordination nationale tunisienne des cadres et agents de santé a été créée en 2021. C’est un syndicat tunisien indépendant qui compte 15 mille adhérents environ.