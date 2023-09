La Corée du Nord annonce la construction d’un nouveau sous-marin nucléaire 

La Corée du Nord a annoncé vendredi avoir construit un « sous-marin nucléaire tactique d’attaque » dans le cadre de ses efforts pour renforcer sa force navale, a indiqué l’agence de presse d’État KCNA.

Ce nouveau sous-marin a été dévoilé mercredi lors d’une cérémonie présidée par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui a déclaré que l’engin s’inscrit dans la « progression de l’armement nucléaire de la Marine dans le futur », selon KCNA.

Les images diffusées par les médias d’État montrent Kim, vêtu d’un costume léger et chapeau assorti, s’adressant à des marins en uniforme blanc à côté du sous-marin, dont la proue est décorée du drapeau nord-coréen.

Le dirigeant nord-coréen a déclaré que le sous-marin « accomplira sa mission de combat » et sera « l’un des principaux moyens offensifs sous-marins des forces navales » nationales, selon la même source.

La Corée du Nord va transformer ses sous-marins existants pour en faire des vaisseaux de combat équipés d’armes nucléaires, a-t-il déclaré.

Au cours de la cérémonie avec confettis et ballons, le numéro un nord-coréen a évoqué le « plan stratégique et tactique visant à continuellement renforcer la modernité des forces sous-marines et de surface et la progression de l’armement nucléaire de la Marine dans le futur », selon KCNA.

