La Corée du Nord lance un missile ICBM qui tombe au large du Japon

La Corée du Nord a lancé vendredi un missile balistique intercontinental (ICBM) qui est tombé au large du Japon, dernier épisode en date d’une série record de tirs de projectiles ces dernières semaines alors que Séoul, Tokyo et Washington s’attendent à un essai nucléaire imminent de la part de Pyongyang.

L’état-major sud-coréen a « détecté un missile balistique de longue portée présumé lancé vers 10H15 (01H15 GMT) depuis la zone de Sunan à Pyongyang en direction de la mer de l’Est », a-t-il indiqué en se référant au nom coréen de la mer du Japon.

Tokyo a précisé que le missile avait parcouru environ 1.000 km et que le Japon n’avait pas tenté de le détruire en vol. Le ministre nippon de la Défense, Yasukazu Hamada, a indiqué que le projectile avait atteint une altitude maximale de 6.000 km, et en a déduit qu’il s’agit d’un « missile balistique de classe ICBM », une des armes les plus puissantes de l’arsenal nord-coréen.

« Le missile balistique lancé par la Corée du Nord semble être tombé dans notre zone économique exclusive au large de Hokkaido », la grande île du nord de l’archipel nippon, a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida, dénonçant un tir « absolument inacceptable ».

Quelques heures plus tard, le ministère de la Défense japonaise a dit avoir effectué un exercice militaire conjoint avec les Etats-Unis, juste après ce tir.

Ces manœuvres « réaffirment la ferme volonté du Japon et des États-Unis de répondre à toute situation (…) et renforcent encore les capacités de dissuasion et de réponse de l’alliance nippo-américaine », a affirmé le ministère dans un communiqué.