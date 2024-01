La Corée du Nord tire plusieurs missiles de croisière

La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles de croisière, dimanche 28 janvier, a annoncé l’armée sud-coréenne, sur fond de tensions grandissantes entre Séoul et Pyongyang. Cette semaine, Pyongyang avait procédé au lancement de missiles de croisière en direction de la mer Jaune, à l’ouest de la péninsule coréenne, affirmant qu’il s’agissait d’une nouvelle génération de missiles de croisière stratégiques.

« Notre armée a détecté plusieurs missiles de croisière non identifiés tirés près des eaux (se situant à proximité de la ville) de Sinpo en Corée du Nord à 8H00 » dimanche (23H00 GMT samedi), a déclaré l’état-major interarmées sud-coréen dans un communiqué.

Il a indiqué que ce lancement est analysé par les services de renseignement sud-coréens et américains, ajoutant « surveiller de près les autres mouvements et activités de la Corée du Nord ».

Les essais de missiles de croisière, qui volent dans l’atmosphère, ne tombent pas sous le coup des sanctions infligées par l’ONU à la Corée du Nord. Et ce contrairement aux missiles balistiques, dont la trajectoire s’effectue essentiellement dans l’espace.

Jeudi, au lendemain du tir de missiles de croisière dont Pyongyang n’a pas précisé le nombre, l’agence de presse officielle KCNA a indiqué que cet essai s’inscrivait dans « un processus de mise à jour constante du système d’armement et (d’une) activité régulière et obligatoire ».

