La Corée du Sud abaisse à son niveau le plus bas son conseil voyage pour la Tunisie

Le gouvernement sud-coréen a abaissé au niveau le plus bas les conseils de voyage pour six pays, dont l’Espagne et la Tunisie, conformément à ses dernières directives COVID-19, a déclaré mardi le ministère des Affaires étrangères à Séoul.

L’alerte de niveau 2, qui concernait également l’île Maurice, Andorre, la Jordanie et la Namibie, a été abaissée d’un cran au niveau 1, selon le ministère qui a, en revanche, indiqué qu’il avait décidé de maintenir les conseils de voyage spéciaux actuels pour 11 autres pays, dont la Russie, l’Afrique du Sud et le Mexique.