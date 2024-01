La Corée du Sud entame son mandat de 2 ans au Conseil de sécurité de l’ONU

Alors qu’elle entame son mandat de deux ans en tant que membre élu du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), la Corée du Sud a promis ce lundi de jouer un «rôle responsable» pour contribuer aux efforts internationaux visant à traiter les défis mondiaux pouvant mettre en danger la paix et la sécurité.

La Corée du Sud a remporté un siège de membre non permanent au sein du CSNU en juin de l’année dernière grâce à 180 votes en sa faveur parmi les 192 Etats membres de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. Elle agira jusqu’en 2025 au Conseil de sécurité qui constitue l’un des six principaux organes de l’organisation internationale.

Dans un communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères a souligné le rôle du Conseil de sécurité de l’ONU à un moment où il est de plus en plus difficile pour ce dernier de parler «d’une seule voix» sur les grandes questions internationales.

«Le Conseil de sécurité connaît des difficultés […] en raison des conflits entre les membres permanents et des confrontations entre les blocs. Par conséquent, il est devenu important pour les 10 membres élus comme la Corée du Sud de s’unir pour persuader les membres permanents et trouver des issues», a souligné le ministère.

