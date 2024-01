La cote de Netanyahou en chute libre aux Etats-Unis

L’opinion publique américaine reste profondément divisée sur l’étendue du rôle des États-Unis dans la résolution de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, et en particulier sur les performances du Premier ministre Benjamin Netanyahu en tant que dirigeant, selon le dernier sondage Gallup réalisé le mois dernier.

L’image publique du premier ministre israélien ayant exercé le plus longtemps ses fonctions s’est considérablement dégradée aux États-Unis.

Netanyahu, accusé de corruption, de fraude et d’abus de confiance, a dirigé un gouvernement israélien conservateur, s’attirant des critiques pour les lacunes en matière de sécurité qui ont permis l’opération du 7 octobre. Son taux d’approbation parmi les Israéliens est de 40 %, avec un taux de désapprobation de 52 %.

Le suivi par Gallup de l’opinion des Américains sur Netanyahou depuis 1997 indique un récent changement négatif, avec 47 % d’opinions défavorables contre 33 % d’opinions favorables. Il est à noter que les républicains ont une opinion plus positive de Netanyahou, avec 55 % d’opinions favorables, contre 14 % chez les démocrates et 30 % chez les indépendants.

Cependant, la popularité de Netanyahou a diminué dans les trois groupes depuis 2019.

