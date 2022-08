La Covid-19 fait encore 15 000 morts par semaine, rappelle  l’OMS

L’épidémiologiste américaine et responsable de l’unité des maladies émergentes à l’OMS, Maria Van Kerkhove, a rappelé que la Covid-19 faisait toujours 15 000 morts par semaine.

Au cours des quatre dernières semaines, 26 722 228 nouveaux cas de personnes atteintes de la Covid-19 avaient été recensées et 62 892 nouveaux décès avaient été signalés à l’OMS. Ainsi, « cela représente 15 % de nouveaux cas et 35 % de nouveaux décès sur cette période ». Elle signale donc que la Covid fait toujours 15 000 victimes chaque semaine.

L’épidémiologiste rappelle que la lutte contre le virus n’est pas finie, et pose la question : « Je sais que nous sommes fatigués, mais quand est-ce devenu acceptable ? » Elle écrit que le virus circule toujours, et s’attend à ce que des cas continuent à se déclarer avec « l’utilisation limitée des mesures de santé publique et sociale ».

Selon Maria Van Kerkhove, le variant Omicron BA.5 est toujours majoritaire, et elle s’inquiète de « la réduction de la surveillance, des tests et du séquençage à l’échelle mondiale » qui rend plus difficile la « capacité à suivre et à détecter de nouveaux variants ». Aussi, elle indique que, dans le futur, « il y aura plus de variants avec une circulation aussi intense » qui « seront plus transmissibles (…), mais nous ne savons pas s’ils seront plus ou moins sévères ».

Néanmoins, la responsable de l’OMS déclare que « des vies peuvent être sauvées maintenant avec des tests précoces, les soins et traitements cliniques appropriés et la vaccination administrée par une main-d’œuvre formée, protégée et respectée ». Pour prévenir des maladies graves, « les vaccins Covid-19 fonctionnent incroyablement bien », indique-t-elle, appelant tout le monde à se faire vacciner. Et de conclure en écrivant que du travail reste à faire.