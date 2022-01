La CPG appelée à identifier des solutions aux problèmes de surexploitation des ressources en eau dans ses laveries￼

La CPG est appelée à identifier des solutions aux problèmes d’exploitation des ressources en eau dans la région de Gafsa dans le cadre d’une démarche participative associant les composantes de la société civile, a souligné le chercheur et spécialiste en développement et gestion des ressources Houssine Rhili

Intervenant lors d’une conférence organisée dimanche, au gouvernorat de Gafsa sur le thème « la pollution au bassin minier et ses impacts négatifs », il a indiqué que l’opération de lavage de phosphate constitue un danger pour les ressources en eau dans la région, car elle les surexploite et les pollue.

Et d’ajouter dans une déclaration à l’agence TAP , que la CPG doit réaliser un audit sur les quantités d’eau exploitées dans le cadre de ses activités, soulignant la possibilité de réduire la surexploitation des ressources en eau dans la région, soit à travers l’utilisation des eaux d’assainissement, soit par le dessalement des eaux de la mer provenant des gouvernorats de Sfax et de Gabes.

D’après lui, l’exploitation des ressources hydrauliques profondes dans les régions du bassin minier est de l’ordre de 85%.

S’inscrivant dans la vision Gafsa 2050, cette conférence, est tenue à l’initiative de l’Association tunisienne pour la justice environnementale et sanitaire à Redeyef, et de l’Association du bassin minier pour l’investissement et le développement et vise à mettre en exergue les ressources en eaux dans le gouvernorat de Gafsa et leur exploitation par la Compagnie de phosphate de Gafsa (CPG), outre la pollution du sol.

Il s’agit de mettre l’accent sur des solutions à même de garantir la préservation de la richesse en eau dans la région.