La création d’un conseil provisoire de la Magistrature, un choix évident et audacieux

« La Tunisie en Avant » considère que la création d’un conseil provisoire de la magistrature demeure « une mesure exceptionnelle » et un choix « audacieux et évident ».

Les membres du conseil élargi du secrétariat général du parti, réunis dimanche ont appelé, dans une déclaration, à accélérer le processus de redevabilité pour assainir le climat général dans le pays et assurer l’organisation des prochaines élections dans la transparence sur la base d’une nouvelle constitution et d’une nouvelle loi électorale.

Le parti a, toutefois, insisté sur le besoin d’une démarche participative associant toutes les forces qui soutiennent le processus de rectification.

Les participants ont, également, préconisé la création d’un front pour immuniser le processus de rectification et faire face à toutes les tentatives de déstabilisation de l’extérieur comme de l’intérieur du pays.

Ils ont affirmé leur refus du retour d’un système qui a conduit le pays au déclin, exprimant leur attachement à rompre avec l’avant 25 juillet et leur engagement à militer pour rectifier le processus révolutionnaire.

« La Tunisie en Avant » a appelé à une participation massive à la consultation électronique et à l’élargissement des concertations sur ses résultats avant l’organisation du référendum.

Le parti qui a insisté sur l’importance du processus politique pour surmonter la crise globale que vit le pays. Il a mis en avant la nécessité de hâter la mise en place d’un programme économique et social reflétant les attentes des Tunisiens.

Les membres du conseil ont, sur un autre plan, condamné ce qu’ils qualifient de « terrorisme alimentaire » commis par les barons de la corruption et la spéculation et qui, selon eux, ne diffère en rien du terrorisme et attaques ciblant les institutions sécuritaire et militaire dans une tentatives de démembrer et d’affaiblir l’Etat.