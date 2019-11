La croissance annuelle du secteur de l’emballage est estimée à 10%

Les 10èmes journées de l’emballage ont été ouvertes, mardi, à Gammarth (Banlieue nord de Tunis). Organisées par le Centre technique de l’emballage et du packaging (Packtec), ce conclave de deux jours (26-27 novembre 2019), réunit des industriels et des professionnels du secteur autour d’une thématique d’actualité: “l’innovation packaging et l’économie circulaire”.

L’industrie tunisienne en général et celle de l’emballage en particulier gagneraient à adopter ce concept de l’économie circulaire, une économie fermée et non linéaire, qui amoindrit la consommation d’énergie, d’eau et de matières premières, ont laissé entendre des intervenants à la première session de la rencontre.

Selon la première responsable de Packtec, Nada Lachaal, le centre qui accompagne les industriels dans leurs conceptions d’emballages, est en train de développer des stratégies pour intégrer les contraintes écologiques et assurer une veille stratégique impliquant le recyclage et la réutilisation des matières. “Une grande partie du papier utilisé est un papier recyclé, ce qui prouve que le recyclage est un concept déjà adopté dans l’industrie de l’emballage en Tunisie”, a-t-elle déclaré à TAP.

“Nous envisageons de développer davantage nos services dans l’optique de l’économie circulaire basée sur le principe de la réutilisation et la minimisation des pertes de déchets pour les transformer en matière première”.

La responsable estime, toutefois, qu’il faut “travailler selon des normes très spécifiques qui prennent en considération la durée de vie du produit dans le cadre d’une approche de développement durable”.

En effet, la filière de l’emballage en Tunisie, qui compte 400 entreprises et assure près de 25 000 emplois, est créatrice de valeur ajoutée, en particulier pour les produits exportés, tels que l’huile d’olive et les dattes et d’autres produits agro-alimentaires.

La croissance annuelle du secteur est estimée à 10% et sa contribution au PIB et d’environ 4%, selon les données présentées au premier panel des journées du packaging, mardi, à Gammarth.

Plus de la moitié des services (66%) d’emballage sont destinés au secteur de l’agroalimentaire en Tunisie, lequel compte environ 1060 entreprises, dont 201 sociétés totalement exportatrices. 600 entreprises bénéficient déjà des services du centre Packtec, unique centre spécialisé au Maghreb. La chimie, la pharmacie et l’imprimerie sont aussi les secteurs qui bénéficient le plus de cette industrie en Tunisie.

A cet effet, la filière fait face, aujourd’hui, à des enjeux environnementaux de taille qui nécessitent une révision des cadres règlementaires et un suivi de la conformité aux normes d’hygiène, de qualité et de traçabilité, surtout celles liées directement à la santé humaine, à l’échelle nationale et internationale.

Un grand effort a été déployé pour renforcer le contrôle sanitaire des emballages en Tunisie, à travers la création, en 2019, d’une loi relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et portant création de l’Instance Nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), a souligné Dr. Yomna Ben Malek (ministère de la Santé). Elle a préconisé, cependant, un surcroit d’efforts pour assurer une veille règlementaire dans le domaine de l’aptitude au contact alimentaire, sachant que le contact de l’emballage avec le produit n’est pas inerte, il peut toujours engendrer une réaction chimique à analyser et en minimiser les effets sur la santé.

Cette instance, présidée par Mohamed Rebhi, ex-directeur de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement au sein du ministère de la Santé Publique, va assurer le contrôle sanitaire des emballages alimentaires durant toute la chaine de production de la fourche à la fourchette.

La deuxième journée des rencontres de Packaging sera axée sur l’imprimerie et les perspectives d’avenir. 500 rendez-vous BtoB sont prévus, durant la même journée, entre des responsables d’entreprises et des fabricants d’emballages, selon la première responsable du Packtec.